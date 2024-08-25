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        Antalya'da elektrikli araç yangınlarına daha hızlı müdahale edilecek

        Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi bünyesine, elektrikli araç yangınlarını hızlı söndürebilmek için yangın müdahale kiti dahil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 18:48 Güncelleme: 25.08.2024 - 18:51
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        Antalya'da elektrikli araç yangınlarına daha hızlı müdahale edilecek
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi bünyesine, elektrikli araç yangınlarını hızlı söndürebilmek için yangın müdahale kiti dahil edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, son yıllarda artan elektrikli araç kullanımıyla birlikte teknolojik gelişmeleri yakından takip etti.

        Bu kapsamda, İtfaiye Dairesi Başkanlığınca kentte meydana gelebilecek olası elektrikli araç yangınlarına karşı, elektrikli araç yangın müdahale kiti alındı.

        Araçların direkt altına girebilecek yapıda tasarlanan kit, yüksek su basıncı ve özel delici aparatlarıyla pil paketlerinin içini suyla doldurarak araç yangınını hemen söndürebiliyor.

        İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım, kentte elektrikli araç sayısının artmasıyla oluşabilecek kaza ve yangınlara karşı itfaiye teşkilatının eğitimine önem verdiklerini belirtti. ​​​​​​​

        Gelişen teknolojiyi yakından takip ettiklerini aktaran Yıldırım, yangınlara karşı en etkin ve hızlı müdahale çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

        Firma yetkilisi Fatih Yavuz ise kitin dünyada birçok itfaiye teşkilatınca kullanıldığını ve Türkiye'de ilk alan belediyenin Antalya olduğunu ifade etti.​​​​​

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