Kemer'de yıldırımın neden olduğu orman yangınları kontrol altına alındı

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ile yer ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu iki noktada birden çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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