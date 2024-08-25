Kemer'de yıldırımın neden olduğu orman yangınları kontrol altına alındı
Antalya'nın Kemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu iki noktada birden çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu iki noktada birden çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kiriş Mahallesi Çalış Tepesi mevkisindeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ile yer ekipleri sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Arslanbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgelerinde, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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