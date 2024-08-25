Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.
Akdeniz ekibi, taktik çalışma ile idmanı tamamladı.
Alanyaspor, Fenerbahçe ile 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
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