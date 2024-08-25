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        Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 21:38 Güncelleme: 25.08.2024 - 21:38
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        Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
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        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.

        Akdeniz ekibi, taktik çalışma ile idmanı tamamladı.

        Alanyaspor, Fenerbahçe ile 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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