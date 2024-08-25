Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar
Antalyaspor: Piric, Gerxhaliu, Kelven, Burak İngenç, Mert Yılmaz, Soner Dikmen (Dk. 46 Van de Streek), Erdal Rakip (Dk. 90+5 Efecan Gülerce), Djenepo (Dk. 90+5 Bahadır Öztürk), Emre Uzun (Dk. 46 Gaich), Safuri (Dk. 46 Kaluzinski), Samudio
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 87 Kerim Alıcı), Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Bamgboye (Dk. 87 Hodzic), Diack, Abdulkadir Parmak (Dk. 55 Cengiz Demir), Fernandes (Dk. 72 Rivas), Strandberg (Dk. 72 Okoronkwo)
Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve Dk. 32 Strandberg (Atakaş Hatayspor), Dk. 60 Kelven, Dk. 66 Djenepo, Dk. 90+4 Samudio (Penaltıdan) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 51 Kilama (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Abdulkadir Parmak, Dk. 47. Cemali Sertel, Dk. 76 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 90+2 Burak Yılmaz, Dk. 90+2 Hodzic, Dk. 90+11 Okoronkwo (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 Van de Streek, Dk. 64 Kelven, Dk. 65 Gerxhaliu, Dk. 73 Kaluzinski (Antalyaspor)
ANTALYA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.