Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenen Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, 2-0 geriye düştükleri maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, Hatayspor karşısında zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Mücadelenin ilk yarısında yaptıkları hatalarla devre arasına 2-0 geride girdiklerini ifade eden Aurelio, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu hataların devre arasında farkına vardık ve bunları oyuncularımıza özellikle de belirttik. Devre arasındaki yaptığımız değişikliklerden sonra takımımız ikinci yarıya reaksiyon göstererek çıktı. Yaptığımız hataların farkına varmamız ve değişikliklerimiz işe yaradı. Bu 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeyi başardık, 3-2'lik bir galibiyet zaferine taşıdık. Bundan sonrası için Antalyaspor elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir. Hatalarının, eksikliklerinin farkına varıp bunlardan dersini çıkaracaktır ve üstüne koyarak yoluna devam edecektir. Antalyaspor'un bütün futbolcularına tebriklerimi iletiyorum. Çünkü bugün gerçekten önemli bir zafer elde ettik. Bundan sonrası için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."