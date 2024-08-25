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        Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenen Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, 2-0 geriye düştükleri maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 22:57 Güncelleme: 25.08.2024 - 22:57
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        Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenen Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, 2-0 geriye düştükleri maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, Hatayspor karşısında zor bir maç oynadıklarını belirtti.

        Mücadelenin ilk yarısında yaptıkları hatalarla devre arasına 2-0 geride girdiklerini ifade eden Aurelio, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Bu hataların devre arasında farkına vardık ve bunları oyuncularımıza özellikle de belirttik. Devre arasındaki yaptığımız değişikliklerden sonra takımımız ikinci yarıya reaksiyon göstererek çıktı. Yaptığımız hataların farkına varmamız ve değişikliklerimiz işe yaradı. Bu 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeyi başardık, 3-2'lik bir galibiyet zaferine taşıdık. Bundan sonrası için Antalyaspor elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir. Hatalarının, eksikliklerinin farkına varıp bunlardan dersini çıkaracaktır ve üstüne koyarak yoluna devam edecektir. Antalyaspor'un bütün futbolcularına tebriklerimi iletiyorum. Çünkü bugün gerçekten önemli bir zafer elde ettik. Bundan sonrası için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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