Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, 2-0 öne geçtikleri mücadelede bireysel hatalardan kurtulup takım oyununa dönemediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 00:11 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, 2-0 öne geçtikleri mücadelede bireysel hatalardan kurtulup takım oyununa dönemediklerini söyledi.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pulat, maçın ilk yarısında her şeyin planladıkları gibi gittiğini belirtti.

        Mücadelenin ilk yarısında 2-0 öne geçip, ikinci yarıya rahat başlayan taraf olduklarını ifade eden Pulat, sözlerine şöyle devam etti:

        "Sonrasında Antalyaspor'un bir 10 dakika baskısını bekliyorduk. Bu baskıyı da iyi savunup, sonrasında üstümüze gelen Antalyaspor'un arkasında bulacağımız boş alanlarla kontrollü bir şekilde skor arayacaktık. Çok talihsiz, bireysel hatalardan 3 haftadır canımız yanıyor. Bu bireysel hataları kimi zaman biz yaparken takım olarak, kimi zaman da hakem arkadaşlarımız yapıyor. Bize verilen penaltı pozisyonunun öncesinde, oyuncunun eline top temas ediyor sonrasında penaltı pozisyonu. Şimdi aleyhimize verilen penaltılar çok rahat verilirken, bizim kazandığımız penaltılar didik didik inceleniyor. Bununla da baş edip, bununla, buna karşı da mücadele etmeyi öğreneceğiz."

        Pulat, hakem yönetiminin ilk yarı ve ikinci yarı farklı olduğunu savunarak, "Bunun nedenini istiyorsanız biraz araştırın. Sizde görmüş veya biliyor olabilirsiniz. Gerekçesini ben söylemeyeceğim. Temsilciler devre arası kamera falan da koyuyor herhalde. Sahadaki oyuncular kadar hakem arkadaşlarımız da cesur olmalı. Biz onur, gurur kırıcı, onları zorlaştırıcı hiçbir geri bildirimde bulunmuyoruz. Ama Hatayspor'un da sesi çıkmıyor diye her hafta böyle bir skandalla karşılaşmaktan bıktık. Biz, bir varoluş mücadelesi veriyoruz. Bu arada, rakibimizi tebrik ediyorum. Bizi yendiler. Ama bir varoluş mücadelesi veren kulübe, şehrinden, taraftarından uzak, mücadele eden bir takıma bu kadar kolay inisiyatif almak gerçekten can acıtıcı ve artık bir noktadan sonra kamuoyu tarafından da irdelenmesi gerekiyor. Oyuna dönmek istiyorum. Bu bireysel hatalardan daha takım oyununa kolektif futbola dönmeliydik. Son anda oyundan kopmayarak bir penaltı kazandık ama o da VAR'dan iptal oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Pulat, yapacakları transferlerle Süper Lig'de var olmayı sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...

        Benzer Haberler

        Antalyaspor - Hatayspor: 3-2
        Antalyaspor - Hatayspor: 3-2
        Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından
        Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Saadet Partisi Genel Başkanvekili Arıkan, Antalya'da konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkanvekili Arıkan, Antalya'da konuştu:
        Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı