Antalya'da jandarmadan kaçarken kaza yapan uyuşturucu zanlısı yakalandı

Gözaltına alınan Ü.K'nin aracında yapılan aramada, 6,5 kilogram skunk, 1040 gram kokain, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak bir süre kara yolunda ters yönde ilerleyen Ü.K, kovalamaca sırasında Sorgun Mahallesi'nde kaza yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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