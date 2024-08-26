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        Antalya'da jandarmadan kaçarken kaza yapan uyuşturucu zanlısı yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmadan kaçarken kaza yapan uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:21
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        Antalya'da jandarmadan kaçarken kaza yapan uyuşturucu zanlısı yakalandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmadan kaçarken kaza yapan uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Side Turizm Bölgesi'nde uyuşturucu madde sattığı belirlenen Ü.K'nin kullandığı aracı D-400 kara yolunda durdurmak istedi.

        Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak bir süre kara yolunda ters yönde ilerleyen Ü.K, kovalamaca sırasında Sorgun Mahallesi'nde kaza yaptı.

        Gözaltına alınan Ü.K'nin aracında yapılan aramada, 6,5 kilogram skunk, 1040 gram kokain, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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