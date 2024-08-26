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        Alex, Antalyaspor'un başında ilk galibiyet sevincini yaşadı

        Teknik direktör Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor, Süper Lig'de bu sezonki ilk galibiyetine üçüncü haftada 3-2'lik skorla Atakaş Hatayspor karşısında ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:20
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        Alex, Antalyaspor'un başında ilk galibiyet sevincini yaşadı
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        Teknik direktör Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor, Süper Lig'de bu sezonki ilk galibiyetine üçüncü haftada 3-2'lik skorla Atakaş Hatayspor karşısında ulaştı.

        Kırmızı-beyazlılar, 2024-2025 sezonuna 10 Ağustos'ta iç sahada Göztepe ile yaptığı ve 0-0 berabere biten maçla başladı. Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 18 Ağustos'ta Beşiktaş'a deplasmanda 4-2 yenildi. Akdeniz ekibi, ligin üçüncü haftasında dün konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

        Futbolculuk kariyerinin ardından Türkiye'ye teknik direktör olarak dönen Alex, Antalyaspor'un başında ilk üç puan sevincini yaşadı.

        Atakaş Hatayspor galibiyetiyle puanını 4'e çıkaran Akdeniz temsilcisi, ligin 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

        - Samudio'dan iki haftada üç gol

        Beşiktaş maçında takımının iki golüne de imza atan Antalyaspor'un Paraguaylı oyuncusu Braian Samudio, ağları sarsmaya devam ediyor.

        Atakaş Hatayspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında penaltıdan bir gol kaydeden Samudio, iki haftada üç gole ulaştı.

        Antalyaspor'un yeni transferleri Malili oyuncu Moussa Djenepo ile Brezilyalı oyuncu Thalisson Kelven ise kırmızı-beyazlı formayla ilk gol sevinçlerini Hatayspor maçında yaşadı.

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