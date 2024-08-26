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        Plaj futbolu ligi Alanya etabı şampiyonu Cityline Alanya Belediyespor oldu

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı'nın şampiyonu Cityline Alanya Belediyespor oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:46 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:57
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        Plaj futbolu ligi Alanya etabı şampiyonu Cityline Alanya Belediyespor oldu
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        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı'nın şampiyonu Cityline Alanya Belediyespor oldu.

        Milli Egemenlik Stadı önündeki plajda üç gün boyunca devam eden turnuvanın birincisi Cityline Alanya Belediyespor, ikincisi Oba Belediyespor, üçüncüsü Alanya 1221 Futbol Kulübü, dördüncüsü de Sola Home Alanya Demirspor takımı oldu.

        Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Faruk Konukçu, Türkiye Plaj Futbolu Milli Takım Antrenörü Adil Müftüoğlu ve TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı Sorumlusu Seyit Ahmet Süer'in elinden aldı.

        Cityline Alanya Belediyespor takımı TFF Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası'nda Alanya'yı temsil edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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