Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak

Kutlamalar, 30 Ağustos Cuma günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı kutlama programıyla devam edecek.

Programda, saat 20.30'da 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bando Komutanlığı, saat 21.30'da ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası sahne alacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak.

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