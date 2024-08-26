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        Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentte çeşitli kutlama programları düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:40
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentte çeşitli kutlama programları düzenleyecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak.

        Kutlamalar, 29 Ağustos Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser programıyla başlayacak.

        Programda, saat 20.30'da 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bando Komutanlığı, saat 21.30'da ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası sahne alacak.

        Kutlamalar, 30 Ağustos Cuma günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı kutlama programıyla devam edecek.

        Zafer Bayramı coşkusu, saat 21.00'de ise Cumhuriyet Meydanı'nda ünlü şarkıcı Simge Sağın konseriyle katlanacak.

        Öte yandan, kutlamalar kapsamında Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, yeni zaferlere imza atmak üzere Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası'na katılacak.

        Şampiyona 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Kaş ilçesinde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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