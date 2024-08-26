Kemer'in LGS şampiyonları Antalyaspor- Atakaş Hatayspor maçını yerinde izledi

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçta öğrencilere, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili İlkay Kaya eşlik etti.

Kemer Kaymakamlığı koordinesiyle, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonuyla LGS'de başarılı olan 20 öğrenci, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor- Atakaş Hatayspor maçını yerinde izledi.

Kemer İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ilçede Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) başarılı olan öğrencileri Antalyaspor- Atakaş Hatayspor karşılaşmasına götürdü.

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