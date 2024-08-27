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        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek "Ulusal Uzun Metraj Filmi", "Film-Yön", "Ulusal Belgesel Film Yarışması" ile "Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışma" bölümünün jüri üyeleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:06
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        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi
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        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek "Ulusal Uzun Metraj Filmi", "Film-Yön", "Ulusal Belgesel Film Yarışması" ile "Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışma" bölümünün jüri üyeleri belli oldu.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de gerçekleşecek festivalin jüri başkanlığını, 2018'de Antalya'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan, filmleri, kitaplarıyla öne çıkan yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek üstlenecek.

        Sanat yönetmenliğini Deniz Yavuz'un üstlendiği festival kapsamında, Özpetek'in jüri başkanlığında, Deniz Göktürk Kobanbay, Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede bir araya geldi.

        Jüri, rekor sayıda başvurunun yapıldığı Uzun Metraj Film Yarışması'nın enlerini seçecek.

        Jüri Başkanı Özpetek, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne hak ettiği değeri verebilme çabasında olan herkesle bir arada olacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.

        Önemli bir organizasyon olduğunu aktaran Özpetek, "Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın kültürel hafızasını saklayan çok önemli bir markadır." ifadesini kullandı.

        Öte yandan, festivalin Film-Yön jürisinde, senarist ve yönetmenler Ömer Uğur, Eylem Kaftan ile Biket İlhan yer alıyor.

        Ulusal Belgesel Film Yarışma jürisi ise gazeteci ve belgeselci Ahmet Yeşiltepe, yönetmen Jale İncekol ve akademisyen Doç. Dr. Nurdan Tümbek'ten oluştu. Ulusal Kısa Film Yarışma bölümüne katılan kısa filmleri, senarist, oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz, yönetmen Erdem Tepegöz ve Pınar Göktaş değerlendirecek.

        Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışma bölümünün jürisinde, yapımcı Aycan Çetin ve Mehmet Güleryüz yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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