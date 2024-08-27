Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek "Ulusal Uzun Metraj Filmi", "Film-Yön", "Ulusal Belgesel Film Yarışması" ile "Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışma" bölümünün jüri üyeleri belli oldu.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de gerçekleşecek festivalin jüri başkanlığını, 2018'de Antalya'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan, filmleri, kitaplarıyla öne çıkan yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek üstlenecek.

Sanat yönetmenliğini Deniz Yavuz'un üstlendiği festival kapsamında, Özpetek'in jüri başkanlığında, Deniz Göktürk Kobanbay, Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede bir araya geldi.

Jüri, rekor sayıda başvurunun yapıldığı Uzun Metraj Film Yarışması'nın enlerini seçecek.

Jüri Başkanı Özpetek, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne hak ettiği değeri verebilme çabasında olan herkesle bir arada olacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.

Önemli bir organizasyon olduğunu aktaran Özpetek, "Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın kültürel hafızasını saklayan çok önemli bir markadır." ifadesini kullandı.