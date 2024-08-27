Antalya'da tarlada çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Doğuyaka Mahallesi, 1022 Sokak'ta bir tarlada henüz belirlemeyen sebeple yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü.
Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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