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        Antalya'da tarlada çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:09 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:18
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        Antalya'da tarlada çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Doğuyaka Mahallesi, 1022 Sokak'ta bir tarlada henüz belirlemeyen sebeple yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü.

        Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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