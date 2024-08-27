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        Tarım fuarı Growtech Antalya'da kapılarını 23. kez açacak

        Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Growtech Antalya Tarım Fuarı, 20-23 Kasım'da yerli ve yabancı sektör paydaşlarını buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:34
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        Tarım fuarı Growtech Antalya'da kapılarını 23. kez açacak
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        Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Growtech Antalya Tarım Fuarı, 20-23 Kasım'da yerli ve yabancı sektör paydaşlarını buluşturacak.

        Growtech Fuar Direktörü Engin Er, yaptığı açıklamada, fuarla örtü altı tarım sektöründeki ulusal ve uluslararası firmaları bir araya getirerek, sektörün başarısını her yıl daha da ileriye taşıdıklarını belirtti.

        Antalya'yı küresel tarım sektörünün önemli buluşma noktalarından biri haline getirmeye çalıştıklarını aktaran Er, dünyanın önde gelen sektör liderlerini bir araya getirerek, tarım sektörünün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

        Fuarı, 20-23 Kasım'da Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenleyeceklerini ifade eden Er, şunları kaydetti:

        "Bu yıl, geçtiğimiz yıllara oranla yabancı katılımcı sayısında rekor seviyelere ulaştık. 125'ten fazla ülkeden ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Katılımcılarımızın yüzde 40'ı yurt dışından geliyor. Bu sene de Almanya, Hollanda, İspanya ve Kore gibi tarım sektöründe öncü ülkeler, pavilyonlarıyla fuarda yerini alarak, tarım teknolojileri ve yeniliklerini sergileyecek. Çin, geçtiğimiz yıl göstermiş olduğu yoğun ilgiyi artırarak, bu yıl en yüksek katılım sayısı olan 97 firmasıyla aramızda olacak. Antalya, Hindistan pavilyonunun ilk kez katılımıyla yeni bir döneme giriyor. Mevcut işbirliklerimizin güçlendirilmesi ve yeni olanaklarımızın artırılması bizler için oldukça kıymetli."

        Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Bizcanlı da 2000 yılında Antalya'da bölgesel bir organizasyon olarak başladıkları fuarın, günümüzde tarım sektörünün en önemli küresel buluşma noktalarından biri haline geldiğini belirtti.

        Fuar kapsamında, seracılık, sulama sistemleri, tohumculuk, bitki besleme ve bitki koruma alanlarında uluslararası firmalar, ziyaretçileriyle buluşturulacak.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle "ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri" programı da düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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