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        Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:44
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        Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisinde, aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle ateş edilen Ferit Ç. (50) yaşamını yitirdi, E.Ç, A.Ç. ve C.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayla ilgili A.Ç, N.Ç, H.Ç. ve R.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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