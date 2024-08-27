Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisinde, aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle ateş edilen Ferit Ç. (50) yaşamını yitirdi, E.Ç, A.Ç. ve C.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili A.Ç, N.Ç, H.Ç. ve R.Ç. gözaltına alındı.
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