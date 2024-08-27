Vali Şahin'den İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesine ziyaret

Şahin, deniz turizminde, Antalya'nın, Türkiye'nin önemli liman kentlerinden biri olduğunu vurgulayarak, denizcilik sektörünün desteklenmesi için her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.​​​​​​​

Şahin, ziyarette, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, odanın deniz turizmi danışmanı Hüsnü Çöllü, meclis başkanı Berna Küner Vanmannekes, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başer Topluışık ve Yönetim Kurulu üyesi Özgür Sert ile bir araya geldi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesini ziyaret etti.

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