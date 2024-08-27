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        Antalya'da motosikletle kamyonet çarpıştı, kazada 1 kişi öldü

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:37 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:37
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        Antalya'da motosikletle kamyonet çarpıştı, kazada 1 kişi öldü
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        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü.

        Avdan Mahallesi'nde, Sefa Hoda (52) idaresindeki plakasız motosiklet, Yusuf Köken idaresindeki 20 BZ 871 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede Hoda'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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