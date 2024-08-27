Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya DOB'un çocuk korosu ve çocuk balesi için yetenek sınavı yapılacak

        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB), 2024-2025 sanat sezonu kapsamında, çocuk korosu ve çocuk balesi için yetenek sınavı yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya DOB'un çocuk korosu ve çocuk balesi için yetenek sınavı yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB), 2024-2025 sanat sezonu kapsamında, çocuk korosu ve çocuk balesi için yetenek sınavı yapılacağı bildirildi.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda yapılacak çocuk korosu ve çocuk balesi çalışmaları için yetenek sınavı hazırlıkları sürüyor.

        Bu kapsamda, yetenek sınavlarına başvurular 26 Ağustos- 22 Eylül'de yapılacak. Sınava girecekler, evraklarını Haşim İşcan Kültür Merkezi Antalya DOB Sahne Müdürlüğü Sekreterliği ve Bale Sekreterliğine teslim edecek.

        Çocuk korosu yetenek sınavları 23-24 Eylül'de, çocuk balesi sınavları ise 25-26 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Antalya DOB sanatçılarından oluşan jüri karşısına çıkacak minik yetenekler, seçtikleri branşlara göre yetenek sınavına tabi tutulacak.

        Profesyonel sanatçılarla 3 yıl çalışmalara katılacak çocuklar, opera ve bale sanatını öğrenecek. Başarılı olan genç yetenekler sahnelenen eserlerde görev alma fırsatı yakalayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Antalya'da drift yapan iki sürücüye 77 bin 443 lira ceza kesildi
        Antalya'da drift yapan iki sürücüye 77 bin 443 lira ceza kesildi
        Akseki'de izciler kamp yaptı
        Akseki'de izciler kamp yaptı
        Antalya'da ormanlık alanda yaşayan kişi, çadırında ölü bulundu
        Antalya'da ormanlık alanda yaşayan kişi, çadırında ölü bulundu
        Antalya'da motosikletle kamyonet çarpıştı, kazada 1 kişi öldü
        Antalya'da motosikletle kamyonet çarpıştı, kazada 1 kişi öldü
        Vali Şahin'den İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesine ziyaret
        Vali Şahin'den İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesine ziyaret
        Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı