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        Akseki'de izciler kamp yaptı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi izcilerinin, Akseki ilçesinde yaptıkları kampta çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:56
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        Akseki'de izciler kamp yaptı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi izcilerinin, Akseki ilçesinde yaptıkları kampta çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen kampa 11-15 yaş grubundan 37 izci katıldı.

        İzciler, dört günlük kamp süresince doğayla iç içe zaman geçirdi. Kampta, futbol, voleybol, satranç gibi oyunlar oynandı, katılımcılara temel izcilik becerileri konusunda eğitim verildi.

        Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça, kampı ziyaret ederek, izcilere ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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