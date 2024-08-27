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        Antalya'da drift yapan iki sürücüye 77 bin 443 lira ceza kesildi

        Antalya'nın Aksu ilçesinde araçlarıyla drift atan iki sürücüye 77 bin 443 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:09
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        Antalya'da drift yapan iki sürücüye 77 bin 443 lira ceza kesildi
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde araçlarıyla drift atan iki sürücüye 77 bin 443 lira ceza uygulandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kurşunlu Şelalesi önündeki caddede iki sürücünün el frenini çektikleri araçlarla drift yaptıklarını tespit etti.

        Ekipler, sürücülere toplamda 77 bin 443 lira ceza kesti.

        Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çift yönlü trafiğe açık yolda iki aracın drift yaptıkları, diğer araçların ise trafikte ilerlemekte güçlük yaşadıkları görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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