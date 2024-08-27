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        Akdeniz Çocuk Üniversitesinde yaz programı düzenlendi

        Akdeniz Çocuk Üniversitesinde, çocukları uzmanlarla buluşturmaya yönelik yaz programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:56 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:09
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        Akdeniz Çocuk Üniversitesinde yaz programı düzenlendi
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        Akdeniz Çocuk Üniversitesinde, çocukları uzmanlarla buluşturmaya yönelik yaz programı yapıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Matematik ve Sanat" ve "Matematik ve Bilim" olmak üzere iki ayrı program gerçekleştirildi. Çocuklar, okulda matematik, bilim ve sanat odaklı programlar ve çeşitli atölyelerle bilgi edindi.

        Duygu, mimari tasarım, resim, yoga, dans, müzik ve ritim atölyeleri ile çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Kalp, beyin, göz ve deney hayvanları atölyeleriyle de bilimsel etkinlikler yapıldı.

        Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve uzmanları tarafından yürütülen programla öğrenciler ve uzmanlar arasında etkili iletişim kurulması hedeflendi.

        İki ay süren yaz programı sonunda, öğrencilere katılım belgesi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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