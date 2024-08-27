Alanya'da jandarma, tropikal meyve hırsızlığına karşı denetim yapıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, hasat zamanı gelen tropikal meyvelerdeki hırsızlık olaylarının yaşanmaması için denetim yapıyor.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasat zamanı gelen avokado, muz, ejder meyvesi, mango gibi tropikal meyve bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarını önlemek için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçedeki Uğrak, Yeşilöz, İmamlı, Hocalar, Özvadi, Keşefli, Büyükpınar mahallerindeki bahçe hırsızlıklarına karşı denetim yaptı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, AA muhabirine, jandarmanın bu uygulamasını önemli bulduğunu söyledi.

Eylül ayında tropikal meyvelerde hasadın daha yoğun olduğu bir döneme gireceklerini anlatan Göktepe, "2 sene önce hırsızlık konusuyla ilgili yerel yönetimlerle bir toplantı gerçekleştirmiş, jandarmadan avokado hasadının başladığı dönemlerde destek istemiştik. Kolluk kuvvetlerinin desteğinin caydırıcı olduğunu ve faydalı olduğunu da bu 2 yıllık sürede gördük. Emeği geçen herkese üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.