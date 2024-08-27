Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı

Kestel Mahallesi'nde M.G. idaresindeki 07 HVY 95 plakalı otomobil, çevre yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünden yanmaya başladı.

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