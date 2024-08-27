Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.
Kestel Mahallesi'nde M.G. idaresindeki 07 HVY 95 plakalı otomobil, çevre yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünden yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü otomobili durdurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
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