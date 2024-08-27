Antalya'da yeni yapılacak AFAD hizmet binasının temeli atıldı

Antalya'da AFAD Başkanlığı ve Kuveyt Kızılayı işbirliği ile projelendirilen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Kızılayı arasında yapılan uluslararası bir anlaşma kapsamında finanse edilecek olan Antalya AFAD hizmet binası temel atma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kuveyt Kızılayı Afet ve Acil Durum Birimi Başkanı Khalid El Mutari, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Afetlere Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Antalya AFAD Müdürü Necmi Erçin, çok sayıda davetli ve AFAD personeli katıldı.

Törende konuşan Vali Şahin, Türkiye'nin coğrafya açısında çeşitli doğal afetlere karşı hassas bir noktada olduğunu belirterek, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamlı yapı ile afetlere müdahalede daha hızlı ve etkin bir şekilde hareket edileceğini anlatan Vali Şahin, “Bu alanda profesyonel ekiplerimizin yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde kurulan gönüllülük mekanizması kapsamında gönüllü kardeşlerimize de eğitim verilecek." dedi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli insanlık tarihinin en büyük depremlerinden birisinin yaşandığını anımsatan Şahin, yine bir kaç yıl önce de Türkiye tarihinin en büyük yangınını Antalya'da yaşadıklarını anlattı.