Sahil Güvenlik ekibi Antalya açıklarında yaralı caretta carettayı kurtardı
Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında yaralı bulunan caretta carettayı, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında yaralı bulunan caretta carettayı, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığınca, denizde yaralı kaplumbağa olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, yaralı kaplumbağayı bota alarak, kıyıya getirdi.
Caretta caretta, tedavisinin yapılabilmesi için Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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