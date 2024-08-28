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        Sahil Güvenlik ekibi Antalya açıklarında yaralı caretta carettayı kurtardı

        Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında yaralı bulunan caretta carettayı, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:47 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:47
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        Sahil Güvenlik ekibi Antalya açıklarında yaralı caretta carettayı kurtardı
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        Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında yaralı bulunan caretta carettayı, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

        Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığınca, denizde yaralı kaplumbağa olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Ekipler, yaralı kaplumbağayı bota alarak, kıyıya getirdi.

        Caretta caretta, tedavisinin yapılabilmesi için Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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