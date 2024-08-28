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        Alanya'da havuz başında üzerine baca kapağı düşen kadın ağır yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde havuz başında güneşlenmek için sandalyede oturan kadın, otelin çatısından başına baca kapağının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:56
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        Alanya'da havuz başında üzerine baca kapağı düşen kadın ağır yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde havuz başında güneşlenmek için sandalyede oturan kadın, otelin çatısından başına baca kapağının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        Konaklı Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Hanım Kaya Orakcı (37), havuz bölümünde sandalyede oturduğu sırada, otelin çatısından yaklaşık 20 metre yükseklikten başına baca kapağı düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza anı otelin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde, diğer tatilcilerin havuzda yüzdüğü, şezlongların arasında sandalyede oturan Orakcı'nın başına çatıdan baca kapağının düşmesi, yere yığılan kadının yardımına çevredekilerin koşması, bazı otel sakinlerinin de çocuklarını kucaklayarak havuzdan uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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