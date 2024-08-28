Alanya'da havuz başında üzerine baca kapağı düşen kadın ağır yaralandı

Kaza anı otelin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde, diğer tatilcilerin havuzda yüzdüğü, şezlongların arasında sandalyede oturan Orakcı'nın başına çatıdan baca kapağının düşmesi, yere yığılan kadının yardımına çevredekilerin koşması, bazı otel sakinlerinin de çocuklarını kucaklayarak havuzdan uzaklaşması yer alıyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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