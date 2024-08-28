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        Antalya'da okul öncesi etkinliğine katılan çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi

        Antalya'da, okul öncesi eğitimin önemine dikkati çekmek, aile, okul ve çocuk işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, geleneksel oyunlarla eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:26 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:35
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        Antalya'da okul öncesi etkinliğine katılan çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi
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        Antalya'da, okul öncesi eğitimin önemine dikkati çekmek, aile, okul ve çocuk işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, geleneksel oyunlarla eğlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinden 43 anaokulu katıldı. Okullar, kurulan stantlarda faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

        Çocuklara yönelik sanat etkinlikleri, sahne ve animasyon gösterileri, maskot, oyun alanları ve atölye çalışmalarının yer aldığı programda minikler, geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AA muhabirine, pazartesi itibarıyla okullarda uyum haftasının başlayacağını söyledi.

        Uyum haftasının, çocukların okulları tanıması ve birbirleriyle iletişimlerini sağlamak açısından önemli olduğuna değinen Kaygusuz, bu süreç öncesinde de Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla okul öncesi eğitim etkinliği düzenlediklerini belirtti.

        Antalya'da 278 okulda 62 bin öğrencinin okul öncesi eğitim alacağını anlatan Kaygusuz, "Bu kapsamda anaokuluna başlayacak, okul öncesi eğitim alacak çocuklarımızı ve ailelerini buraya davet ettik. Burada hem Antalya'daki okullar faaliyetlerini tanıtmış olacak hem de öğrencilerimiz okullara başlamadan, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle bir araya gelecek. Çeşitli etkinliklerde de güzel bir gün geçirmiş olacaklar." diye konuştu.

        Etkinliğe yüzlerce öğrencinin katıldığını dile getiren Kaygusuz, şunları kaydetti:

        "Burada hem öğrencilerimize hem de okul öncesine öğrencisini gönderecek velilerimize yönelik faaliyetler yapılacak. Okul öncesi eğitim bizim için çok önemli. Velilerimize, 'Çocuklarımızı neden okul öncesi eğitime başlatmalıyız, amacı, önemi, kazanımları nedir?' gibi başlıklarla ilgili eğitimler yapacağız. Gün boyu stantlarımızdaki faaliyetler ücretsiz devam edecek."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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