Antalya'da kuaförde sıra bekleyen kişiyi usturayla yaralayan zanlı yakalandı

Otelde yapılan çalışmada, firarinin, lojmandan sonra arkadaşının otomobiliyle taksi durağına giderek, Antalya'ya istikametinde olduğu belirlendi.

Kuaförü gören sokak ve çevresindeki 4 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görgü tanıklarını da dinleyerek, zanlının konakladığı otelin lojmanında saklandığını tespit etti.

Kaçan şüphelinin yakalanması için Kemer Jandarma Suç Araştırma, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı personelince özel ekip kuruldu.

Göynük Mahallesi'ndeki bir kuaförde tıraş olan Mehmet Y, aynı iş yerinde sıra bekleyen Kerem Kaplan ile tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Y, tezgahta bulunan usturayla Kaplan'ı boğazından yaraladı.

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