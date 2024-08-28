Antalya'da 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 34 bin 320 lira para cezası bulunan H.Ö'nün kentte olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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