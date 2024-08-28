Antalya'da kuyumcuya silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Görüntülerde, kuyumcunun bulunduğu binanın arka sokağına hafif ticari araçla gelen iki kişiden birinin araçtan inerek önce işletme istikametine, ardından işletmeden çıkarak kendilerine yönelen bir kişiye ateş açması yer alıyor. Kamera kaydında, şüphelilerin olayın ardından araçla uzaklaşmak isterken işletmeden gelenlerce yakalandıkları anlar görülüyor.

Öte yandan, olay anı yakındaki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Halil Ç. ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine geldikleri hafif ticari araçla kaçmaya çalışan iki şüpheli, işletme çalışanları tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki akrabaları Cengiz Ç’ye ait kuyumcu dükkanının arka sokağına kadar araçla gelen M.Ç. ve T.Ç. araçtan inip işletmeye ateş açtı.

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