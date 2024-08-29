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        Antalya'da tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

        Antalya'da, tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 00:33 Güncelleme: 29.08.2024 - 00:45
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        Antalya'da tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Antalya'da, tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Antalya-Isparta kara yolunda seyreden Ufuk Usta'nın kullandığı 31 APT 887 plakalı tır ile Bilal Demir idaresindeki 07 BRH 230 plakalı minibüs, Aksu ilçesi Fettahlı kavşağında çarpıştı.

        Minibüs sürücüsü Demir, çarpışmada hasar gören aracında sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Demir, ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Demir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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