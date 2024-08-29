Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, milletçe Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş müjdesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Türk milletinin tarih boyunca bağımsız, özgür yaşamayı ilke edinen, bu uğurda hiçbir özveriden kaçmadan yurt sevgisini tüm değerlerin üzerinde tuttuğunu aktaran Şahin, şanlı Türk tarihinde şehitlerin emaneti, gazilerin onur mihveri sayısız zaferlerle destanlar yazıldığını ifade etti.

        Bu zaferlerin milli birliğin nişanı ve vatanın bölünmez bütünlüğünün teminatı olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

        "Ağustosta kazandığımız zaferlerin tarihimizde ayrı bir önemi vardır. Sultan Alparslan ve ordusu 26 Ağustos 1071'de Anadolu'yu Türklere yurt kılmış, Gazi Mustafa Kemal ve ordusu 26 Ağustos 1922'de yurdumuza göz dikenleri Kocatepe'den topa tutmuş ve 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakların Türk'ün yurdu kalacağını zaferle tescillemiştir. Hiç unutulmamalıdır ki bu topraklarda bin yıllık kökleri olan Zafer Bayramı ruhu birlik ve beraberliğimizin güç kaynağı olarak 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, gelecek nesillerin mihmandarı olacaktır. Ötüken'den Orhun'a, Malazgirt'ten Söğüt'e, Dumlupınar'dan, Pençe Kilit'e tarih var olduğu sürece Türk'ün millet egemenliğine hiçbir kuvvet engel olamayacaktır."

        Vali Şahin, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitleri ve gazileri saygı, rahmet ve minnetle andığını belirterek, büyük zaferin 102'nci yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        3600 yıllık sır
        3600 yıllık sır
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı

        Benzer Haberler

        Gölün adım adım otoparka dönüşmesi, uydu fotoğrafında
        Gölün adım adım otoparka dönüşmesi, uydu fotoğrafında
        Çıralı'da turistler, plajda temizlik yaptı
        Çıralı'da turistler, plajda temizlik yaptı
        Antalya'da tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
        Antalya'da tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
        Kuyumcu dükkanı kurşunlandı; 1 yaralı
        Kuyumcu dükkanı kurşunlandı; 1 yaralı
        Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin...
        Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin...
        Antalya'da kuyumcuya silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Antalya'da kuyumcuya silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı