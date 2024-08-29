Antalya'da falezlerden düşen kadını deniz polisi kurtardı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince kurtarıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince kurtarıldı.
Şirinyalı Mahallesi'nde yakınıyla falezlerden plaja inmeye çalışan Sevilya A. (28) merdivenlerde dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yükseklikten kayalık alana düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşım olmayınca bölgeye çağrılan deniz polisi, yaralıyı bota alarak Yat Limanı'na getirdi.
Sevilya A. ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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