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        Antalya'da falezlerden düşen kadını deniz polisi kurtardı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:36 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:36
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        Antalya'da falezlerden düşen kadını deniz polisi kurtardı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince kurtarıldı.

        Şirinyalı Mahallesi'nde yakınıyla falezlerden plaja inmeye çalışan Sevilya A. (28) merdivenlerde dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşım olmayınca bölgeye çağrılan deniz polisi, yaralıyı bota alarak Yat Limanı'na getirdi.

        Sevilya A. ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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