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        Antalya'da ilçe belediye başkanlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Antalya'nın Muratpaşa, Aksu, Finike ve Alanya ilçe belediye başkanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:31 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:31
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        Antalya'da ilçe belediye başkanlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        Antalya'nın Muratpaşa, Aksu, Finike ve Alanya ilçe belediye başkanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mesajında, 30 Ağustos'un tüm güçlüklerin aşılabileceğini gösteren bir bayram olduğunu belirtti.

        Türk milletinin büyük zaferini kutlayan Uysal, "Her 30 Ağustos bize bütün güçlüklerle baş edebileceğimizi, geleceğimizi hep birlikte omuz omuza tesis edebileceğimizi, çocuklarımız, yurdumuz, vatanımız ve insanlarımız için bütün güçlükleri aşabileceğimizi gösteren müthiş bir bayramdır." ifadelerini kullandı.

        Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım da 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin yıl dönümü olduğunu bildirdi.

        Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarının kurtarıldığını, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştuğunu belirten Yıldırım, 30 Ağustos'un Atatürk önderliğinde, zafere inanan ve inandığını başaran bir milletin eseri olduğunu belirtti.

        Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını aktardı.

        Büyük Taarruz'un tarihin en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu aktaran Geyikçi, 30 Ağustos ruhuyla Türk bayrağını dünyanın her köşesinde gururla dalgalandırmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 26 Ağustos'ta Büyük Taaruz ile tüm imkansızlıklara rağmen atılan ilk adımın tarihin en eşsiz zaferlerinden biriyle taçlandığını vurguladı.

        Cumhuriyeti ve değerlerini korumanın en büyük görev ve sorumluluk olduğuna değinen Özçelik, "30 Ağustos, bağımsızlığımızı, geleceğimizi ve özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışanlara karşı bir milletin tek yürek halinde vatanına sahip çıktığı gündür. Millet olarak gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhuyla gelecekte de aynı inançla ülkemizi daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancım sonsuzdur." açıklamasında bulundu.

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