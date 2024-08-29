Antalya'da ilçe belediye başkanlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Antalya'nın Muratpaşa, Aksu, Finike ve Alanya ilçe belediye başkanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mesajında, 30 Ağustos'un tüm güçlüklerin aşılabileceğini gösteren bir bayram olduğunu belirtti.

Türk milletinin büyük zaferini kutlayan Uysal, "Her 30 Ağustos bize bütün güçlüklerle baş edebileceğimizi, geleceğimizi hep birlikte omuz omuza tesis edebileceğimizi, çocuklarımız, yurdumuz, vatanımız ve insanlarımız için bütün güçlükleri aşabileceğimizi gösteren müthiş bir bayramdır." ifadelerini kullandı.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım da 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin yıl dönümü olduğunu bildirdi. Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarının kurtarıldığını, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştuğunu belirten Yıldırım, 30 Ağustos'un Atatürk önderliğinde, zafere inanan ve inandığını başaran bir milletin eseri olduğunu belirtti. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını aktardı.