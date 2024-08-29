Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alacadağ Yaylası'nda gezintiye çıkan Osman Teke (17) ve ablası Safiye Teke'nin (19) üzerine yıldırım düştü.
Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Osman Teke'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ablası yaralı olarak hastane kaldırıldı.
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