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        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 30 Ağustos etkinliği düzenlendi

        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:54
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        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 30 Ağustos etkinliği düzenlendi
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        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Bayram dolayısıyla Antalya Havalimanı giden ve gelen yolcu salonları başta olmak üzere tüm terminaller Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve kırmızı, beyaz balonlarla süslendi.

        İç Hatlar Terminali giden yolcu salonunda gerçekleştirilen kutlamalarda ise dans gösterileri yapıldı.

        Yolcular ve havalimanı personeli programa büyük ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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