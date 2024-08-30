Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da köpek balıklarıyla dolu akvaryumda bayrak açarak 30 Ağustos'u kutladılar

        Antalya Akvaryum dalgıçları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı köpek balıklarının yer aldığı ana tankta Türk bayrağı açarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da köpek balıklarıyla dolu akvaryumda bayrak açarak 30 Ağustos'u kutladılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Akvaryum dalgıçları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı köpek balıklarının yer aldığı ana tankta Türk bayrağı açarak kutladı.

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, su altı yaşamının tehlikeli görülen türlerinin de aralarında bulunduğu onlarca deniz canlısını barındıran Antalya Akvaryum, farklı bir bayram kutlamasına sahne oldu.

        Akvaryumda tank temizliği, bakım, onarım ve köpek balıklarının beslenmesi gibi işlerde görev alan dalgıçlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dalış gerçekleştirdi.

        Tehlikeli oldukları bilinen köpek balığı türlerinin de yer aldığı ana tanka yanlarına aldıkları Türk bayrağıyla dalan dalgıçlar, tank içerisindeki batık uçak dekorunun önüne yüzdü. Dalgıçlar, burada gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Türk bayrağıyla poz verdi.

        Bazı ziyaretçiler de dalgıçların köpek balıkları arasında Türk bayrağı açmasını telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

        Antalya Akvaryum Satış ve Pazarlama Sorumlusu Caner Doğan, AA muhabirine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içeriklerine uygun bir etkinlikle kutlamak istediklerini ifade etti.

        İçerisinde sand tiger cinsi köpek balığı da olmak üzere farklı türlerde balıkların olduğu ana tanka dalan dalgıçların Türk bayrağı ve Atatürk'ün resmi açtıklarını kaydeden Doğan, ziyaretçilerin de kutlamayı dikkatle takip ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        "Engellendin koçum"
        "Engellendin koçum"
        10 soruda enflasyon düzeltmesi
        10 soruda enflasyon düzeltmesi
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Muhtemel rakipler belli oldu
        İnternet abone sayısı 93,3 milyon oldu
        İnternet abone sayısı 93,3 milyon oldu
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj

        Benzer Haberler

        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Serik'te kutlandı
        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Serik'te kutlandı
        Kucağında taşıdığı kas hastasını merdivenden düşürdü
        Kucağında taşıdığı kas hastasını merdivenden düşürdü
        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 30 Ağustos etkinliği düzenlendi
        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 30 Ağustos etkinliği düzenlendi
        Kaçak Rus okullarına kapatma kararı
        Kaçak Rus okullarına kapatma kararı
        Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler İnşaat Malzemeciler ve Hafriyatçılar E...
        Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler İnşaat Malzemeciler ve Hafriyatçılar E...