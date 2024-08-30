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        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Serik'te kutlandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:57
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        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Serik'te kutlandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

        Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okundu.

        Törende konuşan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Duman, "Bugün asil Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümüdür. Bu zafer Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde çelikleşmiş bir milli birlik ve beraberlik ruhu içinde dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla bir milletin sarsılmaz, azim ve inancının zaferidir." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerin şiir okuduğu programın ardından araçlarla oluşturulan konvoyun geçişi alkış aldı.

        Törene, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

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