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        Alanya'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli jandarma timi, 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:53
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        Alanya'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli jandarma timi, 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (31), Şıhlar Mahallesi Çayarası Yaylası'nda amcasına ait barakada yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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