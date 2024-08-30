Alanya'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli jandarma timi, 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli jandarma timi, 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (31), Şıhlar Mahallesi Çayarası Yaylası'nda amcasına ait barakada yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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