Alanya'da devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Hasan Kara'nın (48) kullandığı 27 U 8204 plakalı minibüs, Gümüşkavak Mahallesi Kuşyuvası mevkisinde yol kenarındaki kayalara çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Hediye (44), çocukları Zehra (21), Muhammed Harun (16), Kevser Beyda (14) ve Hüseyin Emre Kara (7) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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