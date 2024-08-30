Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir maçı için gece saatlerinde uçakla İstanbul'a gidecek Akdeniz ekibi, son çalışmasını yarın yapacak.

Kırmızı-beyazlı futbolcular idmanda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırlanan ve üzerinde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu Antalyaspor tişörtleri giydi.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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