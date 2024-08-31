Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak

Kırmızı-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesi kırmızı kart cezalısı Güray Vural ile sakatlıkları süren Bünyamin Balcı ve Emrecan Uzunhan dışında eksik bulunmuyor.

Lige iç sahada 0-0 berabere biten Göztepe maçıyla başlayan Antalya ekibi, ikinci maçında Beşiktaş'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Antalyaspor, bu sezonki ilk galibiyetini iç sahada geçen hafta Atakaş Hatayspor'a karşı 3-2'lik skorla kazandı.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 3 haftasında birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 4 puanla 7. basamakta bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, 3 maçta 5 gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.