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        Kumluca'da düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı

        Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Kupası Voleybol Turnuvası final maçı ve ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 31.08.2024 - 10:45
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        Kumluca'da düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı
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        Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Kupası Voleybol Turnuvası final maçı ve ödül töreniyle sona erdi.

        Belediyenin Günay Sahil Tesislerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Eymen Teknik ve Efy Sigorta takımları karşılaştı. Rakibini mağlup eden Eymen Teknik Takımı, turnuvanın şampiyonu oldu.

        İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve protokol üyeleri, dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödüllerini verdi. Etkinlikler kapsamında Vo Sahne grubu konser verdi.

        Avcıoğlu, turnuvaya çevre ilçelerden de katılımın olmasının kendilerinin mutlu ettiğini belirterek, sporcuların ve sporseverlerin heyecanlı maçlar izlediğini söyledi.

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