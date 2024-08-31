Antalya'da 12 yaşındaki piyanist bir yılda iki dünya birinciliği elde etti

AYŞE YILDIZ - Antalya'da 5 yaşında başladığı piyanoda kendi grubunda bir yılda iki dünya birinciliği elde ederek altın madalya alan 12 yaşındaki Bade Uygun, ünlü piyanistlerin izinden gitmek için yoğun emek harcıyor.

Muratpaşa ilçesinde 8. sınıf öğrencisi Uygun, 5 yaşında başladığı piyanoda yeni başarılara imza atıyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 72 ülkenin katılımıyla düzenlenen uluslararası müzik yarışmasında birincilik elde eden Uygun, İspanya'nın Barselona kentinde 32 ülkeden katılımın olduğu Grand Prize Virtuoso uluslararası müzik yarışmasından da altın madalya alarak birincilik ödülüyle döndü.

Uluslararası yarışlara Türk eserleriyle da katılabilmek için sıkı çalışan, şan eğitimi de alan Uygun, piyanonun yanı sıra keman ve yan flüt çalıyor. Derslerini aksatmayan Uygun, AA muhabirine Mozart'ın izinden gitmek için gayret ettiğini söyledi.

Uygun, beş yaşında piyanoya başlayınca notaları çalmakta zorlandığını ancak zamanla emek vererek bu enstrümanı çalmayı başardığını anlattı.

Uluslararası yarışların önemli olduğunu aktaran Uygun, "Barselona'da 32 ülkeden katılımın olduğu Grand Prize Virtuoso uluslararası müzik yarışmasında birinci oldum. Altın madalyayı bekliyordum çünkü çok sıkı çalışmıştım. Bizi finale davet ettiler, jürinin önünde çaldım. Beni uzun süre alkışladılar ve çok gurur duydum. Türk gençleri olarak uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmek onur verici." diye konuştu.