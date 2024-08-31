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        Antalya'da 12 yaşındaki piyanist bir yılda iki dünya birinciliği elde etti

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da 5 yaşında başladığı piyanoda kendi grubunda bir yılda iki dünya birinciliği elde ederek altın madalya alan 12 yaşındaki Bade Uygun, ünlü piyanistlerin izinden gitmek için yoğun emek harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:56 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:10
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        Antalya'da 12 yaşındaki piyanist bir yılda iki dünya birinciliği elde etti
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        AYŞE YILDIZ - Antalya'da 5 yaşında başladığı piyanoda kendi grubunda bir yılda iki dünya birinciliği elde ederek altın madalya alan 12 yaşındaki Bade Uygun, ünlü piyanistlerin izinden gitmek için yoğun emek harcıyor.

        Muratpaşa ilçesinde 8. sınıf öğrencisi Uygun, 5 yaşında başladığı piyanoda yeni başarılara imza atıyor.

        Avusturya'nın başkenti Viyana'da 72 ülkenin katılımıyla düzenlenen uluslararası müzik yarışmasında birincilik elde eden Uygun, İspanya'nın Barselona kentinde 32 ülkeden katılımın olduğu Grand Prize Virtuoso uluslararası müzik yarışmasından da altın madalya alarak birincilik ödülüyle döndü.

        Uluslararası yarışlara Türk eserleriyle da katılabilmek için sıkı çalışan, şan eğitimi de alan Uygun, piyanonun yanı sıra keman ve yan flüt çalıyor. Derslerini aksatmayan Uygun, AA muhabirine Mozart'ın izinden gitmek için gayret ettiğini söyledi.

        Uygun, beş yaşında piyanoya başlayınca notaları çalmakta zorlandığını ancak zamanla emek vererek bu enstrümanı çalmayı başardığını anlattı.

        Uluslararası yarışların önemli olduğunu aktaran Uygun, "Barselona'da 32 ülkeden katılımın olduğu Grand Prize Virtuoso uluslararası müzik yarışmasında birinci oldum. Altın madalyayı bekliyordum çünkü çok sıkı çalışmıştım. Bizi finale davet ettiler, jürinin önünde çaldım. Beni uzun süre alkışladılar ve çok gurur duydum. Türk gençleri olarak uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmek onur verici." diye konuştu.

        Uygun, konservatuvar bölümündekilerin dahi çalmakta zorlandığı "Bach: Invention 13" eserini 1,5 ay çok sıkı çalışarak çalmayı başardığını ifade etti.

        - "Pes etmeden çalışabilmek başarının sırrı"

        Emek verince başarının yakalandığını aktaran Uygun, şunları kaydetti:

        "Hedefe giden yol çalışmaktan gider. Gerçekten çalışmadan bir şey olmuyor. Derslerimi de aksatmadım, onlara da çalıştım. Enstrüman çok farklı bir şey, herkesin denemesini isterim. Tek hayalim, Mozart'ın izinden gitmek. Tabii ki Beethoven, Bach da çok önemli. Onların izinden gidebilmek kariyerim için çok önemli. Türk eserlerini de çalmak istiyorum. Bir sonraki yarışmaya Türkiyem ile gitmek istiyorum. Pes etmeden çalışabilmek başarının sırrı. Bir yılda iki dünya birinciliği elde ettiğim için çok mutluyum. Çin'den, Japonya'dan çok farklı ülkelerden katılım vardı ve kendi grubunda birinci ben oldum."

        Piyano ve keman öğretmeni Serenat Sahabi ise Bade'nin başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, 5 yaşında başladığı piyano serüveninde güzel başarılara imza attığını aktardı.

        Gelecek sene Philadelphia Uluslararası Müzik Kampı'na seçilmesi için sıkı çalıştıklarını anlatan Sahabi, "Orayı kazanabilirse çok üst seviyede eğitim alacak. Bade'ye parça verdiğinizde layığıyla yerine getiriyor, ekstra etütler yapıyor, anlamadığı bir şey olursa hemen soruyor. Biz, çok daha fazla Türk gencinin spordan sanata uluslararası tüm yarışlarda görmek istiyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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