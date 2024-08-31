Alanyaspor "en kötü sezon başlangıcını" yaptı

Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında elde ettiği sonuçlarla ligin alt sıralarında yer alan Corendon Alanyaspor, kulüp Süper Lig tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Süper Lig'de 2024-25 sezonuna, evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Alanyaspor, ikinci haftada konuk olduğu Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu.

Sezonun üçüncü haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan turuncu-yeşilliler, dördüncü haftada ise dün oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olarak 19 takımlı ligde 2 puanla 15. sırada yer aldı.