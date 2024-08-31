Antalya'da Yöreler Renkler Festivali düzenlenecek

Antalya'da Muratpaşa Belediyesince düzenlenecek Yöreler Renkler Festivali, Akdeniz gecesiyle başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 16-22 Eylül'de 8'incisi gerçekleştirilecek festivalde Antalya'da yerleşik yabancıların kurduğu dernekler de yer alacak.

Dernekler, bir hafta boyunca Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulacak stantlarda şehirlerinin yemeklerini, dans ve müziklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

Akdeniz gecesiyle başlayacak festivalde Uğur Önür, Tolga Çandar, Nazlı Öksüz, Canan Kavut, İhsan Güvercin, Sinan Serkut, Naciye Çokbilir, Orhan Çavuş ve Koliva Grubu sahne alacak.