Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz temsilcisi, Başakşehir karşılaşması öncesi son çalışmasını, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde ev sahibi takımın tesislerinde gerçekleştirdi. Taktiksel çalışma yapan Antalyaspor ekibi, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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