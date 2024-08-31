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        Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır

        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 09:34 Güncelleme: 31.08.2024 - 09:34
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        Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır
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        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz temsilcisi, Başakşehir karşılaşması öncesi son çalışmasını, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde ev sahibi takımın tesislerinde gerçekleştirdi. Taktiksel çalışma yapan Antalyaspor ekibi, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        RAMS Başakşehir-Antalyaspor müsabakası, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.15'te başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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