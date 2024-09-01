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        Antalya'da seradan düşen işçi öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde seradan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:13 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:13
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        Antalya'da seradan düşen işçi öldü
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde seradan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kızılot Mahallesi'nde serada sonbahar hazırlığı yapan işçi Ahmet Yüce (40), dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüce, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yüce'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Burdur'un Bucak ilçesine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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