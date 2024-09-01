Antalya'da bir kanser hastası, tedavisi gördüğü hastane önündeki aracında ölü bulundu

Bu kişinin cesedi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin yaptığı incelemede ise ölen kişinin aynı hastanede kanser tedavisi gören Ünal Emin Paktaş (71) olduğu tespit edildi.

Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastane önünde 48 JA 683 plakalı park halindeki hafif ticari araçta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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