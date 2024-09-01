Alanya'da 5 farklı noktada yangın çıkaran zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alandaki 5 ayrı noktada yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alandaki 5 ayrı noktada yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kargıcak Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınının ardından bölgeye hareket eden Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 yaşındaki S.Ç'yi (25) suçüstü yakaladı.
Beş ayrı noktada yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yangın ise Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.